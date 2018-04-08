Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Свыше 11,5 тыс. пасхальных богослужений состоялось в России, всего в них приняли участие более 4,3 млн человек. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, для обеспечения правопорядка задействовано более 56 тыс. сотрудников полиции.

"В ночь с 7 на 8 апреля более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек", - сказала она.

По ее словам, в обеспечении правопорядка было задействовано более 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с Росгвардией, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований и казаками.