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Музей семьи императора Николая II откроется в Тобольске в конце апреля

Общество
8 апреля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Экспонаты, принадлежавшие царственным особам и произведенные поставщиками императорского двора, собирались на протяжении многих лет

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ТАСС, 8 апреля. Музей семьи последнего российского императора Николая II откроется в здании Губернаторского дома в Тобольске в конце апреля. Музей станет центром экскурсионной программы туристического проекта "Императорский маршрут", сообщается на сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

"В Тобольске 28 апреля <...> распахнет свои двери Музей семьи императора Николая II. Новый объект <...> расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке императорской семьи Николая II с августа 1917 года по апрель 1918 года", - говорится в сообщении.

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Экспонаты, принадлежавшие царственным особам и произведенные поставщиками императорского двора, собирались на протяжении многих лет. "Жемчужинами коллекции являются семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске; счета из Иоанно- Введенского монастыря на продукты питания, выписанные для проживающих в Губернаторском доме и доме купца Корнилова с 12 августа 1917 по 19 мая 1918 годов; шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне; Святое Евангелие со штампом и автографом императрицы и многое другое", - отмечается в сообщении музея-заповедника.

В 2018 году в России проходят памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию гибели Николая II. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года семья Романовых, их доктор и трое слуг были расстреляны в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге.

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