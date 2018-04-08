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На побережье Японского моря впервые за 17 лет выпал апрельский снег

Общество
8 апреля, 14:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Телеканал NHK отмечает, что неожиданные осадки совпали с сезоном цветения сакуры

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ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Апрельский снег выпал в префектуре Фукуи на побережье Японского моря - впервые за последние 17 лет. Об этом сообщил телеканал NHK.

Высота снежного покрова в горных районах, а также в небольшом городе Оно составила от 7 до 11 см. Температура воздуха при этом не поднималась выше 4-5 градусов Цельсия, что в этом регионе обычно характерно для февраля - самого холодного месяца в году. "Это крайне необычно увидеть снег в апреле. Я была очень удивлена, выйдя на улицу и почувствовав такой холод", - рассказал одна из жительниц Оно.

Вдобавок ко всему неожиданные осадки совпали с сезоном цветения сакуры в Фукуи. В результате местные жители смогли сделать множество фотографий нежных розовых цветов, припорошенных снегом.

По сообщениям метеорологов, нехарактерное природное явление было вызвано образовавшейся в районе префектур на побережье Японского моря областью низкого давления и потоками холодного воздуха. Сразу после этого в регион придут дожди, а затем установится теплая весенняя погода.

В этом году сезон цветения сакуры в Японии начался в середине марта - на 9 дней раньше обычного. Это было вызвано аномально высокой температурой воздуха. К примеру, в столичном регионе он прогревался до 25 градусов Цельсия.

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