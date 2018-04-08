Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой заключенных Бутырской тюрьмы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. В праздник светлого Христова Воскресения патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с осужденными Следственного изолятора №2 Федеральной службы исполнения наказаний, известного как Бутырская тюрьма, и вручил им пасхальные подарки.

"Факт заключения является очень суровым испытанием. Мы можем по-разному проходить это испытание: можем ломаться, черстветь душой, озлобляться, а можем сделать правильный вывод из того, что произошло, и освободившись, начать нормальную жизнь. Хотел бы пожелать вам именно такого развития событий. Надежда помогает человеку преодолеть самые тяжелые испытания", - сказал он.

Патриарх призвал сотрудников исправительных учреждений видеть в заключенных не только преступников, но и людей. "Соблюдая все необходимые для поддержания режима инструкции, никогда не нужно терять человеческого измерения, в том числе во взгляде на заключенных, и выстраивании отношений с ними", - отметил предстоятель Русской Православной церкви.

Он посетил несколько камер, где раздал заключенным пасхальные подарки. В одной из камер, где содержится человек, приговоренный к пожизненному лишению свободы, он услышал необычную просьбу. "Хотел бы попросить, чтобы в колониях, где люди содержатся в закрытых помещениях, была возможность ходить молиться в храм, хотя бы на большие праздники. На территории есть храм, но заключенные с особым режимом содержания не могут туда попасть", - сказал осужденный.

Патриарх поблагодарил за обращение и отметил, что "это законное требование верующего человека, особенно здесь, где вера - единственная радость и поддержка". "Мы подумаем, как сделать это, учитывая требования и правила исправительных учреждений", - пообещал он.

Предстоятель Русской церкви также посетил тюремный храм Покрова Пресвятой Богородицы, где благословил на венчание молодую пару. Жених был приговорен к 12 годам лишения свободы. Однако невеста не захотела бросать его и пообещала помогать и поддерживать его во время заключения, чтобы после освобождения создать семью. В ближайшие дни они заключат церковный брак.

Работа с заключенными Бутырской тюрьмы

В настоящее время заключенных окормляют девять священников. Трижды в неделю совершается Божественная литургия, на которую выводят подследственных из камер. Два раза в месяц совершается литургия для осужденных отряда хозяйственного обслуживания.

С 2005 года миряне активно помогают священнослужителям при обходе камер, ведут просветительскую работу с подследственными. Общее количество причастников при таких обходах составляет более 1000 человек в год.

Священники прихода ходатайствуют об условно-досрочном освобождении хорошо зарекомендовавших себя заключенных, участвовавших в жизни храма, посещают заседания суда. По воскресным дням в храме собирается Евангельский кружок. В Пасхальные дни проводится фестиваль колокольного звона, а 9 мая - памятная акция "Бессмертный полк": во время шествия по храмовому двору верующие вместе с иконами новомучеников, заставших войну, проносят фотографии участников войны.