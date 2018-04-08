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Патриарх передал пасхальные поздравления российским военным в Сирии

Общество
8 апреля, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил, что военнослужащие РФ в Сирии являются примером для современной молодежи

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье поздравил по видеосвязи российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии с Пасхой Христовой и отметил мужество людей, борющихся с международным терроризмом. Телемост "Москва - Хмеймим" прошел в храме Христа Спасителя.

"То, что Россия приняла такое мужественное решение встать на борьбу с международным терроризмом, остановить террор на дальних подступах к российским границам, является решением очень мужественным. Без такого решения погибла бы Сирия, христиане покинули бы места своего исторического проживания, но самое главное - враг приблизился бы к нашим границам и стал бы непосредственно угрожать нашему народу", - сказал патриарх, приветствуя военнослужащих.

Он отметил, что российские военные в Сирии совершают историческую миссию. "Вы помогаете спасти людей от террора, от международного терроризма, от гибели большого количества людей и, конечно, страну сберегаете для мирной жизни", - отметил он.

"Ваш воинский подвиг имеет не только политическое, гуманитарное значение, но и духовное, особенно, для нашей молодежи", - продолжил предстоятель. Он пояснил, что от комфортной современной жизни с множеством удобств у людей, особенно у молодого поколения, снижается способность сопротивляться экстремальным обстоятельствам, "слабеет сила духа и воля".

"И вы являетесь замечательным примером для современной молодежи. Показываете, что не иссякла сила нашего духа", - сказал патриарх.

В субботу праздника военнослужащие получили от патриарха пасхальные подарки, в том числе иконы и куличи.

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Кирилл (патриарх)
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