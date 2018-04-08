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В Петербурге назвали победителей молодежного конкурса "Если бы я был президентом"

Общество
8 апреля, 19:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, апреля. /ТАСС

Всего в конкурсе приняли участие более 32 тыс. школьников и студентов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Победители всероссийского конкурса молодежных проектов "Если бы я был президентом", в котором приняли участие более 32 тыс. школьников и студентов, назвали в воскресенье в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, призеры в качестве награды получили путевки во всероссийские детские лагеря и сертификаты на участие в образовательных программах.

"Конкурс длился около трех месяцев и проводился для разных возрастных групп по четырем направлениям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. Победителей наградили сертификатами на участие в сменах во всероссийских лагерях "Артек", "Бородино" и других, в совместной программе дополнительного образования фонда образовательных проектов "Стратегия будущего" и РАНХиГС, а также билетами на спектакли", - рассказали в фонде, который выступил одним из организаторов конкурса. Целью мероприятия было повышение правовой и электоральной активности молодежи.

Молодые люди в эссе писали своеобразные наказы главе государства, представив себя руководителем страны. Так, 11-летний Роман Петров из Белгородской области предложил создать "Электронный ключ доступа в интернет", с помощью которого родители могли бы контролировать получаемую ребенком информацию в сети. Четырнадцатилетний участник из Магадана захотел развивать детскую дипломатию и заниматься возвращением в Россию исторических памятников, а 13-летняя школьница из Ставрополя - популяризацией культуры и письменной речи.

Второклассник из Уфы Александр Путенихин, победивший в возрастной категории от 7 до 11 лет, в своем эссе поднял проблему обеспечения населения высококачественной питьевой водой. Второе место в этой категории занял Марк Румянцев из Хакасии и третье - Максим Шишов из Санкт-Петербурга. В возрастной категории от 12 до 14 лет победили участники из Саратовской, Самарской областей и Ставропольского края, в категории от 15 до 17 лет - представители Ленинградской, Кировской и Белгородской областей. В возрастной категории старше 18 лет победили жительница Петербурга и две конкурсантки из Москвы.

Всероссийский конкурс молодежных проектов "Если бы я был президентом" организовал фонд образовательных проектов "Стратегия будущего" при содействии Совета Федерации. Школьники и студенты представили свои проекты в сфере образования, здравоохранения, цифровой экономики, социальной, информационной и внешней политики. Всего на конкурс подали свыше 30 тыс. работ. Во время очных этапов конкурса эксперты подготовили для участников познавательные мероприятия и деловые игры, интересную культурную программу.

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