Тысячи православных паломников отмечают Пасху в храмах Израиля

ИЕРУСАЛИМ/ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Светлое Христово Воскресение отмечают в воскресенье в Израиле тысячи православных паломников со всего мира. Пасху по Юлианскому календарю отмечают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви.

Служба на Русском подворье Иерусалима

Пасхальное богослужение прошло в храме Святой Троицы на Русском подворье близ Старого города в Иерусалиме. Православные песнопениями и крестным ходом встретили праздник, церковь в этом году была целиком заполнена верующими.

"В этом году было очень многолюдно - больше полутысячи человек, столько же или даже больше было и в самом нашем многолюдном приходе в Яффо, в остальных храмах было по 200-300 человек, - рассказал корреспонденту ТАСС секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) Игумен Никон (Головко). - Паломники из России едут активно, и в этом году их приехало даже больше, чем раньше. Очень много было и паломников с Украины, много архиереев с Украины. И, несмотря на разделение, которое в политике может чувствоваться, среди людей церковных это разделение не наблюдается, мы - один братский народ".

"В Троицком соборе накануне Пасхи в субботу вечером началась служба, которая называется полунощница, во время этой полунощницы плащаницу - вышитую икону, которая изображает Христа, лежащего во гробе, - вносят в алтарь священнослужители, и ровно в полночь начинается Крестный ход, который обходит вокруг храма и возвращается уже к закрытым дверям, которые изображают в этот момент гроб Христа, - рассказал игумен Никон. - И перед закрытыми дверями храма начинается пасхальная служба, и после первых возгласов "Христос воскресе!" двери открываются, символизируя то, что камень, который закрывал гроб Христа, был тоже отвален, после чего Крестный ход входит вглубь храма, где уже совершается пасхальная литургия".

"Пасхальные богослужения в Троицком соборе Иерусалима возглавил начальник РДМ архимандрит Александр (Елисов), - продолжил игумен Никон. - Ему сослужили клирики РДМ и паломники в священном сане из России, Украины и Белоруссии".

Богослужение в Яффо

Многолюдно было в это воскресенье и на праздничном богослужении в храме святых апостола Петра и праведной Тавифы на подворье РДМ в Яффо (южная часть города Тель-Авив- Яффо). Пасху встретили в этом храме и многие проживающие в Израиле сотрудники российской дипмиссии и загранучреждений, а также соотечественники и паломники, которых подвозили к подворью туристические автобусы.

"Несмотря на то, что мы очень волновались, готовясь к этой поездке, зная о том, что в Израиле периодически происходят тяжелые, драматические события, мы все-таки решились приехать, чтобы увидеть места жизни, казни и воскресения Христа - это, кажется, должен сделать каждый христианин, прочувствовать это так называемое "пятое евангелие" Святой Земли, свидетельствующее о жизненном пути и страданиях Христа, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС паломник Артем, прибывший в Израиль из Санкт-Петербурга с женой и тремя детьми. - Нам удалось совершить эту поездку, и даже попасть в храм Гроба Господня в Иерусалиме на схождение Благодатного огня, куда в этот день собрались тысячи христиан со всего мира. Для нас было отрадно слышать, как тысячи людей общим хором славят Христа, принимая освященный на Гробе Господнем Благодатный огонь". "Частичку этого огня мы привезем в наших сердцах домой", - отметил он.

По словам Артема, "особенную радость доставило то, что на Святой земле можно помолиться в простых русских храмах". "Так, как мы привыкли делать это у нас дома", - добавил он. "Воскресный день мы встретили в храме святой мученицы Тавифы в древнем городе Яффо на праздничной Пасхальной службе, мы почувствовали, что, находясь в 3 тыс. км от дома, мы у себя, на своей земле, среди своих единоверцев", - сказал он.

Благодатный огонь

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит каждый год в Великую субботу в канун празднования главного христианского праздника - Воскресения Христова (Пасхи). Этого момента с волнением ожидают десятки тысяч паломников, приезжающие на Святую Землю со всего света. Ожидание схождения огня составляет от нескольких минут до нескольких часов.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Там находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. От огня свечей патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие поджигают свои свечи.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Сотни паломников приехали в Иерусалим на схождение Благодатного огня из России и стран СНГ, в том числе и делегация фонда Андрея Первозванного. Именно она вечером 7 апреля спецрейсом из Тель-Авива доставила Благодатный огонь в Москву, к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

Символическое значение Пасхи

Вера в воскрешение Спасителя из мертвых является основной доктриной христианства. Считается, что Христос, умерший на кресте и воскресший спустя три дня, одержал победу над самой смертью. Само учение о сошествии в ад основано на нескольких текстах из Священного Писания, прежде всего на послании апостола Петра.

Согласно христианскому вероучению, до пришествия Спасителя двери рая были закрыты для людей: и грешники, и праведники попадали в преисподнюю. На второй день после своей смерти (т. е. в Страстную, или Великую субботу) Иисус Христос спустился в ад и освободил из него души ветхозаветных праведников и первых людей - Адама и Евы. Спаситель также открыл путь на небеса для тех, кто уверовал в него.