Пассажиры задержанного рейса "Уральских авиалиний" вылетели из Дубая в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Порядка 170 пассажиров задержанного на двое суток рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетели из Дубая в Москву резервным бортом. Об сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Борт вылетел час назад", - сказали в авиакомпании.

У воздушного судна, которое должно было вылететь в Москву два дня назад, обнаружили техническую неисправность. После ее устранения пассажиры категорически отказались лететь на самолете, который отправился в Россию пустым.

Авиакомпания предоставила резервный борт, но до вечера воскресенья ожидала разрешения от Ирана, над которым вне установленного расписания должен пролететь самолет.

До вылета все пассажиров разместили в гостинице и предоставили горячее питание.