Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиры задержанного рейса "Уральских авиалиний" вылетели из Дубая в Москву

Общество
8 апреля, 20:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, апреля. /ТАСС

В авиакомпании сообщили, что резервный борт вылетел час назад

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Порядка 170 пассажиров задержанного на двое суток рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетели из Дубая в Москву резервным бортом. Об сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Борт вылетел час назад", - сказали в авиакомпании.

У воздушного судна, которое должно было вылететь в Москву два дня назад, обнаружили техническую неисправность. После ее устранения пассажиры категорически отказались лететь на самолете, который отправился в Россию пустым.

Авиакомпания предоставила резервный борт, но до вечера воскресенья ожидала разрешения от Ирана, над которым вне установленного расписания должен пролететь самолет.

До вылета все пассажиров разместили в гостинице и предоставили горячее питание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Иран Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
5
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
6
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости