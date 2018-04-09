На Камчатке запустят вертолетные экскурсии на вулкан Ксудач и горячие источники

ТАСС, 9 апреля. Новые вертолетные экскурсии запустят в ближайшие месяцы на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники на Камчатке. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Новый вертолетный туристический маршрут по уникальным природным объектам на юге полуострова откроется этой весной на Камчатке. Компания "Витязь Аэро" в ближайшие месяцы запустит круглогодичную экскурсию на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники. Экскурсионная программа будет включать облет действующих вулканов Мутновский и Горелый", - говорится в сообщении.

Новый продукт призван развивать экологический туризм в крае, сделать вертолетные путешествия доступнее. Так, для жителей Камчатки стоимость дневной экскурсии на Ксудач и Ходутку будет почти вдвое ниже других вертолетных экскурсий в крае.

"В рамках нового маршрута туристы смогут увидеть живописный кратер действующего вулкана Мутновский и кислотные озера вулкана Горелый с высоты птичьего полета. Мы запланировали интересную экскурсию в кальдеру вулкана Ксудач, который объявлен

Памятником природы.<...> Финальная часть маршрута - посадка в не менее живописном месте - у подножия вулкана Ходутка, где предусмотрено купание в горячей реке. Температура воды там достигает 40 градусов, а вода кремниевого источника считается целебной", - цитирует пресс-служба гендиректора компании "Витязь Аэро" Виктора Сиротина.

Сейчас большая часть туристических вертолетных экскурсионных программ на Камчатке совершается летом. В числе наиболее популярных - полеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро.