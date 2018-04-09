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500 дней до чемпионата мира WorldSkills в Казани отметили в Республике Корея

Общество
9 апреля, 8:50 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 9, апреля. /ТАСС

В ходе церемонии на флаг состязаний были нанесены логотипы чемпионатов мира WorldSkills, проходивших в Пусане в 1978 году и в Сеуле в 2001 году

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СЕУЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Представители российской команды чемпионата мира WorldSkills продемонстрировали в понедельник в столице Республики Корея флаг состязаний. Это событие, ставшее пятым этапом в международной эстафете знамени WorldSkills, прошло в 500-й день до начала чемпионата, который пройдет в Казани в 2019 году.

Выступая на церемонии в Высшей технической школе Сеула, представитель оргкомитета Марат Закиров отметил, что Южная Корея - страна, которая "стабильно занимает ведущие места в рейтингах WorldSkills и успешно играет особую роль в чемпионате".

Закиров также зачитал послание заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. В документе подчеркивается важная роль WorldSkills, а также говорится, что правительство приложит все усилия для того, чтобы чемпионат в Казани прошел на должном уровне, а его гости в полной мере ощутили российское гостеприимство.

В ходе церемонии на флаг были нанесены логотипы чемпионатов мира WorldSkills, проходивших в Пусане в 1978 году и в Сеуле в 2001 году. Также на церемонии состоялась презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills в Казани. Мировые соревнования соберут лучших профессионалов со всей планеты для состязания за звание мирового чемпиона в более чем 50 квалификациях.

Этапы эстафеты

Эстафета флага началась в прошлом году. Стяг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills в Абу-Даби. Затем его доставили в Сочи, где официально стартовала эстафета. В декабре 2017 года знамя совершило полет в космос и на протяжении двух месяцев находилось на борту Международной космической станции.

Зарубежный этап эстафеты стартовал 12 марта в испанском Мадриде, где в 1950 году впервые в истории прошли соревнования по профессиональному мастерству. Флаг побывает также в Ирландии, Бельгии, ОАЭ, Финляндии, Австралии, Канаде, Португалии, Швейцарии, Бразилии, Австрии, Италии, Великобритании, Франции, Японии и на Тайване.

Затем эстафета начнет свой маршрут по России: планируется охватить все субъекты РФ, а также 43 района и два городских округа Республики Татарстан. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills, который пройдет с 22 по 27 августа 2019 года.

История соревнований

WorldSkills - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований. В деятельности организации принимают участие 77 стран.

Своей главной задачей WorldSkills называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Каждые два года она организует мировой чемпионат рабочих профессий, который также называют "Олимпиадой для рабочих рук".

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