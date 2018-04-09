Эксперт: арктические регионы остро нуждаются в медицинских и технических кадрах

ЯКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Арктические регионы остро нуждаются в специалистах по медицине, изменению климата и квалифицированных технических специалистах. Такое мнение высказал журналистам в понедельник председатель правления консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" Брайан Роджерс.

"Сегодня северным регионам во всех восьми арктических странах остро не хватает специалистов в области медицины, изменения климата, инженеров, способных организовать производство в суровых условиях. Для решения проблемы мы развиваем академическую мобильность между вузами северных стран. Наша задача - чтобы выпускники северных вузов и колледжей не уезжали в южные регионы, а оставались работать на Севере и работали на его развитие", - сказал Роджерс.

Заседание правления международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" завершилось в Якутске, представители семи из восьми арктических стран обсудили будущее организации и стратегию развития на ближайшие годы. "Университет Арктики" подписал соглашение с правительством Якутии, которое направлено на совместную подготовку кадров и академическую мобильность студентов и экспертов по оленеводству, рыболовству, переработке сельхозпродукции и другим отраслям.

"Университет Арктики" - это сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. "Университет Арктики" является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса - исследовательский офис в Архангельске на базе САФУ и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске на базе СВФУ.