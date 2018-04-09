В Московском зоопарке родился детеныш росомахи

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Детеныш росомахи родился в столичном зоопарке впервые с 2015 года. Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Рождение детеныша росомахи в неволе - редкое явление. Эти животные не очень приветливы, в том числе и с сородичами. Даже в дикой природе они живут и охотятся в одиночестве, а образуют пары лишь раз в два года, чтобы обзавестись потомством, при этом вместе проводят лишь несколько недель. В последний раз детеныш росомахи появлялся на свет в Московском зоопарке в 2015 году", - цитирует портал генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

Пол новорожденного пока не определен, он весит чуть меньше килограмма и полностью здоров, поясняют на сайте мэрии.

"Самка, принесшая потомство, попала в питомник зоопарка в 2012 году. А отец малыша родился в Московском зоопарке. Пару сформировали по рекомендации координатора Европейской программы по сохранению популяции исчезающих видов", - отмечается в сообщении.

Когда детеныш вырастет, его отправят в один из европейских зоопарков, занимающихся восстановлением популяции росомах.