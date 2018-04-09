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Кузнецы со всей России изготовят вишневое дерево в память о погибших при пожаре в Кемерове

Общество
9 апреля, 11:11 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 9, апреля. /ТАСС

Организаторы акции отметили, что свои изделия прислали уже около 20 городов

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© Александр Рюмин/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Ульяновская гильдия кузнецов изготовит дерево памяти о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове детях, для чего соберет от кузнецов со всей России железные вишни. К лету дерево должно быть готово, сообщил в понедельник ТАСС один из организаторов акции, кузнец Александр Романов.

"Первые вишни уже прибыли в Ульяновск из Ельца. На данный момент откликнулись около 20 городов России, которые уже направили или направят свои изделия. Мы рассчитываем, что сбор вишен продлится минимум месяц, к лету уже планируем изготовить дерево", - сказал собеседник агентства.

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О своем участии в акции также сообщили Геленджик, Новочебоксарск, Якутск, Стерлитамак, Казань, Череповец, Томск, Нижний Тагил, Озерск, Пермь, Елабуга, Липецк, Чусовой, Пушкин, Санкт-Петербург. Диаметр кованых ягод - 40-45 мм, размер ветки - 200-250 мм. Кузнецы могут изготовить одну или пару вишен, в соцсетях размещен чертеж конструкции.

Высота дерева составит около 4,5 метров, конструкцию выполнят из железа. После отправки в Кемерово, местные власти выберут территорию для установки объекта. В дальнейшем кузнецы, которые захотят присоединиться к акции, также могут направлять вишни в Ульяновск, откуда их передадут в Кемерово для монтажа на конструкцию.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.

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