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Выпрыгнувший из окна при пожаре в "Зимней вишне" мальчик начал ходить

Общество
9 апреля, 11:22 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, апреля. /ТАСС

Во время пожара подросток спрыгнул с четвертого этажа

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КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Врачи перевели 11-летнего мальчика, прыгнувшего во время пожара с четвертого этажа кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", из общей хирургии в отделение восстановительного лечения, сообщили ТАСС в Областной детской клинической больнице в понедельник.

"Мальчик, пострадавший при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сегодня переведен в отделение восстановительного лечения (из отделения общей хирургии - прим. ТАСС). Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом. Мальчик уже сидит и ходит, в отделении он получает комплекс восстановительных процедур", - сказали в медучреждении.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

При пожаре мальчик прыгнул с четвертого этажа, его родители и младшая сестра погибли. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта. Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно того, сколько времени потребуется на реабилитацию ребенка, но уверены, что его жизни ничего не угрожает.

Еще один пострадавший - 18-летний молодой человек, также спрыгнувший с четвертого этажа "Зимней вишни", - находится в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. В медучреждении в понедельник ТАСС уточнили, что пострадавший проходит курс лечения в нейрохирургическом отделении. "У него все нормально, лечение идет по плану", - сказал собеседник агентства. Как сообщал ТАСС, молодого человека на прошлой неделе перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали в результате пожара 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят 7 человек, все они арестованы до 25 мая.

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