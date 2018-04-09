Роскомнадзор не будет блокировать Telegram до решения суда

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ Александр Жаров © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram в России до решения суда.

Об этом сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Александр Жаров.

"Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск...и будем ждать решения суда. Пока на этом все..., определенная последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа", - сказал Жаров.

В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать работу Telegram в России из-за отказа предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей.