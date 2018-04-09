Власти Мурманской области и "Росатом" построят спорткомплекс в заполярном городе атомщиков

МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области и госкорпорация "Росатом" благоустроят город атомщиков Полярные Зори в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщает в понедельник пресс-служба Кольской АЭС.

"Утвержден план мероприятий по реализации Соглашения "О сотрудничестве ГК "Росатом" и правительства Мурманской области" на 2018 год. Финансирование мероприятий из областного бюджета предусмотрено в объеме 39,1 млн рублей", - сообщает компания.

Главное из запланированных на 2018 год мероприятий - строительство в Полярных Зорях физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы по возведению этого объекта начались в конце 2017 года. В текущем году на строительство выделено 70 млн рублей, в том числе 25 млн из областного бюджета.

Еще один масштабный проект, который реализуется в Полярных Зорях, - создание городского парка на берегу озера Пинозеро. За несколько лет на месте лесного массива в южной части города появился огромный парк с множеством инфраструктурных объектов, ставший излюбленным местом отдых горожан. В 2018 году в парке будут созданы еще два объекта парка - "Атомный остров" и "Спортивный остров".

Также в рамках соглашения средства будут выделены муниципальным учреждениям культуры и образования на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ и на планировку земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям. Всего на мероприятия по благоустройству моногорода в раках соглашения региональный бюджет выделит почти 40 млн рублей. Сколько средств будет выделено "Росатомом", в компании не уточняют.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четырк энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.