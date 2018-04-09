Впервые "Тотальный диктант" в Новосибирске будут писать люди с нарушениями слуха

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих "Тотальный диктант" должна собрать в Новосибирске и его пригородах более 8 тыс. участников, причем впервые в этом году написать диктант смогут слабослышащие люди на специально организованной площадке. Об этом в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске рассказала координатор акции в регионе Дарья Макарова.

"У нас в этом году будет две площадки для слепых и слабовидящих, как и в прошлом году, плюс в этом году присоединилась площадка для людей с нарушениями слуха, там будет читать диктант сурдопереводчик, площадка рассчитана на 60 человек", - уточнила Макарова.

Одной из главных площадок для диктанта в этом году в Новосибирске станет новый зал ожидания в аэропорту Толмачево, эта площадка готова вместить до 260 участников. Именно здесь читать текст будет приглашенный "звездный диктатор", им станет актер и телеведущий, уроженец Новосибирска Андрей Бочаров. Кроме того, в этом году оргкомитет акции пообещал усовершенствовать систему проверки диктантов и привлечь для этого школьных учителей. Как пояснила председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева, это, в том числе, позволит ускорить процесс оценивания.

"В этом году нам удалось подтянуть к проверке учителей. Вместе с министерством образования Новосибирской области мы провели курсы повышения квалификации учителей, во время которых обсуждали особенности проверки тотального диктанта, так как проверка ЕГЭ и проверка диктанта существенно отличаются. <…> Мы очень надеемся, что вместе с нами на площадки проверки придет около 40-50 учителей и я думаю, что проверка будет очень эффективной, очень качественной и значительно более быстрой, чем в прошлые годы", - отметила Кошкарева.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске текст диктанта также будет прочитан с помощью голосового помощника компании "Яндекс" - "Алисы". "Алиса" использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря которой ее голос похож на человеческую речь. Как рассказали в пресс-службе компании "Яндекс", это позволит "Алисе" попробовать себя в качестве диктатора.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года. Первый диктант состоялся как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, которые хотели показать, что быть грамотным важно для каждого человека. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в нем приняли более 200 тыс. человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру, столицей акции впервые станет не Новосибирск, а Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает автор текста "Тотального диктанта" этого года, писательница Гузель Яхина.