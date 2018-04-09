Яровая предлагает создать в интернете портал "Школа безопасности" для обучения детей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает создать в интернете открытый информационно-образовательный портал "Школа безопасности" для обучения детей навыкам безопасного поведения.

"Предлагаю создать единую федеральную интернет-площадку по вопросам безопасности жизнедеятельности детей "Школа безопасности", а также мобильное приложение к учебникам по "Окружающему миру" для начального образования и ОБЖ для основного и среднего общего образования", - заявила парламентарий в понедельник, выступая на заседании рабочей группы по информационной безопасности при экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

Яровая пояснила, что "Школа безопасности" должна представлять "позитивный познавательно-образовательный контент для детей и родителей, имеющий особое значение в процессе формирования знаний и навыков безопасного поведения и практической помощи в защите жизни и здоровья ребенка". "Структура "Школы безопасности" должна учитывать все особенности местности, в которой проживает ребенок, в том числе климатические, инфраструктурные и т. д.", - уточнила депутат.

Вице-спикер Госдумы напомнила, что президентом России была заявлена стратегия национального развития - "Десятилетие детства". И это, по ее мнению, "особо актуализирует важность и необходимость создания дополнительных и современных условий для получения детьми навыков безопасности".

Яровая сообщила, что запрос с предложением проработать вопрос о создании открытых образовательных интернет-ресурсов, "разработка которых, возможно, была бы эффективной через межведомственное взаимодействие", направлен ею на имя вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.