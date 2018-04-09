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В Ингушетии до конца года откроют шесть новых детсадов

Общество
9 апреля, 12:01 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, апреля. /ТАСС

В том числе создадут дополнительно 360 мест для детей ясельного возраста

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МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Шесть детских садов на 1320 мест откроют в Ингушетии до конца 2018 года, на их базе будут создаваться ясельные группы, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.

"Предусмотрено строительство 10 детских садов на 2200 мест. Из них 6 детских садов на 1320 мест планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, в том числе будут созданы дополнительно 360 мест для детей ясельного возраста. Это стратегическая задача, поставленная президентом России", - сказал Евкуров.

В январе 2018 года минстрой Ингушетии сообщал, что в этом году в республике построят девять объектов дошкольного образования стоимостью около 1,4 млрд рублей. В октябре прошлого года сообщалось, что в планы региона на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. Тогда в минобрнауки Ингушетии уточняли, что в течение пяти лет власти субъекта обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом отмечалось, что в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.

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