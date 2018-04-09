Крупнейший горнолыжный курорт СЗФО в Хибинах примет всероссийские "Старты мечты"

МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из 30 регионов России примут участие в четвертых всероссийских "Стартах мечты", которые пройдут в Кировске Мурманской области, где расположен крупнейший на Северо-Западе России горнолыжный комплекс, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

Состязания проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. "Четвертые старты пройдут в Кировске на южном склоне горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр". На специально подготовленную трассу выйдут юные участники программы терапевтического спорта "Лыжи мечты" из 30 регионов России", - сообщает пресс-служба.

Торжественное открытие всероссийских "Стартов мечты" состоится 10 апреля. Начнутся соревнования 11 апреля.

Программа терапевтического спорта "Лыжи мечты" стартовала в России в 2014 году для реабилитации детей и взрослых с неврологическими заболеваниями. Участникам предлагают принять участие в соревнованиях по разным видам спорта, которые требуют развития координации, в том числе горнолыжному спорту. Всего на сегодня по программе занимаются более шести тысяч человек по всей России. В Мурманской области программа "Лыжи мечты" успешно работает в трех городах: Мурманске, а также моногородах Мончегорске и Кировске.

Первые Всероссийские соревнования "Лыжи мечты" прошли в Москве, вторые - в Миассе Челябинской области, третьи - в Тюмени.