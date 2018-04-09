Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превысил эпидпорог по всем возрастным группам

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 апреля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике Карелия продолжает расти, по итогам прошедшей недели (со 2 по 8 апреля) эпидемический порог превышен от 23,6 до 69,8% в зависимости от возрастной группы, сообщает в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Карелии.

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"В настоящее время в Республике Карелия отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах и составляет: 23,6% у детей 0 - 2 лет, 60,1% у детей 3-6 лет, 37,4% у школьников, 69,8% у взрослых" - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия на занятиях более чем 20% учеников образовательный процесс приостановлен в 11 классах в трех школах Петрозаводска (№38, №39, лицей №1), восьми группах в четырех детских садах республики, а также полностью закрыт детский сад №2 города Кемь.