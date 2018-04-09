Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превысил эпидпорог по всем возрастным группам

Общество
9 апреля, 12:21 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 9, апреля. /ТАСС

Из-за вируса занятия в трех школах Петрозаводска приостановлены

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 апреля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике Карелия продолжает расти, по итогам прошедшей недели (со 2 по 8 апреля) эпидемический порог превышен от 23,6 до 69,8% в зависимости от возрастной группы, сообщает в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Карелии.

СПЕЦПРОЕКТ

Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"В настоящее время в Республике Карелия отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах и составляет: 23,6% у детей 0 - 2 лет, 60,1% у детей 3-6 лет, 37,4% у школьников, 69,8% у взрослых" - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия на занятиях более чем 20% учеников образовательный процесс приостановлен в 11 классах в трех школах Петрозаводска (№38, №39, лицей №1), восьми группах в четырех детских садах республики, а также полностью закрыт детский сад №2 города Кемь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
2
Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом
3
Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости