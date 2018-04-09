Толстой призвал Telegram не прикрываться отсутствием техвозможностей и передать ключи ФСБ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал руководство мессенджера Telegram передать ключи шифрования ФСБ, а не прикрываться отсутствием технических возможностей для этого.

"Не надо прикрываться техническими терминами, не надо прятаться за фейковыми ассоциациями, собирающими людей, делающих миллионы на бизнесе социальных сетей", - сказал он в понедельник на расширенном заседании думского комитета по информационной политике и информационным технологиям.

В частности, вице-спикер призвал руководство Telegram изменить алгоритм шифрования таким образом, "чтобы люди, защищающие безопасность в стране, имели ключи шифрования". "Не сможете изменить, не сможете подчиниться российским законам - не будете работать на территории РФ", - заключил он.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram заявило, что это технически невыполнимо, и пыталось опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля. В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать работу Telegram в России из-за отказа предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей.