Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Толстой призвал Telegram не прикрываться отсутствием техвозможностей и передать ключи ФСБ

Общество
9 апреля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Вице-спикер ГД призвал руководство мессенджера изменить алгоритм шифрования таким образом, "чтобы люди, защищающие безопасность в стране, имели ключи шифрования"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

© Марат Абулхатин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал руководство мессенджера Telegram передать ключи шифрования ФСБ, а не прикрываться отсутствием технических возможностей для этого.

Смотрите также
Павел Дуров

Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

"Не надо прикрываться техническими терминами, не надо прятаться за фейковыми ассоциациями, собирающими людей, делающих миллионы на бизнесе социальных сетей", - сказал он в понедельник на расширенном заседании думского комитета по информационной политике и информационным технологиям.

В частности, вице-спикер призвал руководство Telegram изменить алгоритм шифрования таким образом, "чтобы люди, защищающие безопасность в стране, имели ключи шифрования". "Не сможете изменить, не сможете подчиниться российским законам - не будете работать на территории РФ", - заключил он.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram заявило, что это технически невыполнимо, и пыталось опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля. В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать работу Telegram в России из-за отказа предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Персоны
Толстой, Петр Олегович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
2
Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом
3
Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости