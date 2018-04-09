Летнее тепло в Москве со среды сменится похолоданием

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха около 5-10 градусов придет на смену 20-градусному теплу в Москве со среды. Такой прогноз распространила пресс-служба Росгидромета в понедельник.

Согласно прогнозу, уже в ночь на среду в столице температура воздуха составит 2-4 градуса, по области будет от 0 до 5 градусов. Днем воздух прогреется в Москве до 7-9 градусов, а в Подмосковье до 5-10 градусов. Небольшие осадки, которые ожидаются в регионе днем во вторник, еще будут сохраняться в ночь на среду, но затем прекратятся. В течение суток ветер будет северо-восточным 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

В четверг осадков в регионе также не ожидается. Ночью температура воздуха в Москве опустится до -2..0 градусов (в центре города 2..4 градуса), а в Московской области до -5..0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся в столице до 9..11 градусов, а в Подмосковье до 6..11 градусов. Ветер будет по-прежнему северо-восточным 5-10 м/ с, но уже без порывов.

Согласно прогнозу на неделю, опубликованному на сайте Гидрометцентра, такое похолодание в столице будет недолгим. Уже в пятницу и субботу максимальная дневная температура, которую ожидают синоптики, достигает 14-16 градусов, а в воскресенье воздух в столице может снова прогреться до 18 градусов.

Среднесуточная температура в Москве во время похолодания будет близка или даже немного превысит климатическую норму. Например, 11 апреля это значение составит 5,5 градусов вместо "нормальных" 4,2 градусов.