На Северном флоте вспоминают погибших подводников

МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. День памяти погибших подводников отмечают в понедельник в гарнизонах Северного флота (СФ) - Гаджиево, Видяево, Заозерске, Полярном и Северодвинске. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"В гарнизонах проходят памятные мероприятия, посвященные 29-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец", - сообщает пресс-служба.

Во второй половине дня в гарнизонах Северного флота, где базируются подводные лодки, пройдут митинги, посвященные памяти не вернувшихся в мирное время из морских глубин подводников. Личный состав соединений подводных лодок пройдет торжественным маршем.

Основные памятные мероприятия будут проходить у мемориала АПЛ "Комсомолец" в Заозерске, откуда от причала №9 29 лет назад ушла в свой последний поход атомная подводная лодка К-278. В памятных мероприятиях примут участие командование подводных сил СФ, представители администрации Мурманской области и закрытого административно-территориального образования Заозерск, ветераны-подводники, личный состав соединений подводных лодок.

В 17 часов 08 минут - официальное время гибели подводной лодки "Комсомолец" - корабли и суда СФ приспустят Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов. Затем в Храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в городе Заозерске, пройдет поминальная литургия.