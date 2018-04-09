Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Северном флоте вспоминают погибших подводников

Общество
9 апреля, 12:38 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 9, апреля. /ТАСС

В Норвежском море 7 апреля 1989 года затонула советская атомная подводная лодка "Комсомолец",

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. День памяти погибших подводников отмечают в понедельник в гарнизонах Северного флота (СФ) - Гаджиево, Видяево, Заозерске, Полярном и Северодвинске. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"В гарнизонах проходят памятные мероприятия, посвященные 29-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец", - сообщает пресс-служба.

Во второй половине дня в гарнизонах Северного флота, где базируются подводные лодки, пройдут митинги, посвященные памяти не вернувшихся в мирное время из морских глубин подводников. Личный состав соединений подводных лодок пройдет торжественным маршем.

Основные памятные мероприятия будут проходить у мемориала АПЛ "Комсомолец" в Заозерске, откуда от причала №9 29 лет назад ушла в свой последний поход атомная подводная лодка К-278. В памятных мероприятиях примут участие командование подводных сил СФ, представители администрации Мурманской области и закрытого административно-территориального образования Заозерск, ветераны-подводники, личный состав соединений подводных лодок.

В 17 часов 08 минут - официальное время гибели подводной лодки "Комсомолец" - корабли и суда СФ приспустят Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов. Затем в Храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в городе Заозерске, пройдет поминальная литургия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
2
Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом
3
Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости