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Власти Крыма выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с электричкой и автобусом

Общество
9 апреля, 13:32 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, апреля. /ТАСС

В результате столкновения пять человек погибли

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма в понедельник приняли решение выплатить по 1 млн рублей семьям погибших в результате столкновения электрички и микроавтобуса. Об этом сообщил журналистам вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

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Авария произошла 8 апреля днем на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск у села Суворово. В результате столкновения пять человек погибли, в том числе двое граждан Украины, еще семеро пострадали.

"Семьям погибших будут выплачиваться [компенсации] по 1 млн рублей, пострадавшим - по 400 тыс. рублей", - сказал он, добавив, что деньги выплатят "в кратчайшие сроки".

В правительстве региона ТАСС уточнили, что компенсации получат только граждане РФ.

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