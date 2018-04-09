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Медики Южной Кореи выявили новый смертельно опасный вирус, который переносят клещи

Общество
9 апреля, 13:52 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Вакцины от заболевания пока не существует

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СЕУЛ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Власти Республики Корея предупредили население страны о возможности заражения смертельно опасным вирусным заболеванием, переносчиком которого является клещ. Такое заявление распространил в понедельник национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ученые Центра провели в период с марта 2016 года по декабрь 2017 масштабное исследование, в ходе которого изучили 16 тыс. клещей. Выяснилось, что каждый двухсотый из них был носителем вируса, вызывающего у человека синдром острой лихорадки с тромбоцитопенией (плохая свертываемость крови).

В прошлом году из-за укуса таких клещей вирусом были инфицированы 270 человек, 54 из которых скончались. "В связи с наступлением теплой погоды граждане должны проявлять осторожность во время пребывания на природе", - отмечается в сообщении Центра.

Впервые возбудитель был обнаружен в 2009 после лабораторных исследований нескольких вспышек неустановленной инфекции с высокой летальностью в Центральном и Северо-Восточном Китае. Выявленные у заболевших симптомы - тяжелая лихорадка и тромбоцитопения - были характерны для анаплазмоза, однако антител к возбудителю данной инфекции в крови пациентов обнаружить не удалось. Вакцины либо специфического противовирусного средства от данного заболевания пока не существует. Врачи проводят больным симптоматическое лечение, однако оно не слишком эффективно, и позволяет лишь немного облегчить страдания пациента.

По словам местных медиков, пока лучшим способом избежать заболевания остается защита от укуса клещей, которые на территории Корейского полуострова активны с марта по ноябрь. Для этого специалисты рекомендуют, в первую очередь, избегать мест скопления насекомых - густых зарослей травы и кустарника, при прогулках в парках и лесу не сходить с тропинок, пользоваться репеллентами и защитной одеждой.

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