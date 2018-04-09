Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России упростили порядок установления инвалидности

Общество
9 апреля, 14:22 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 9, апреля. /ТАСС

Глава кабмина Дмитрий Медведев уточнил, что был "расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об упрощении порядка установления инвалидности.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства сообщил, что подписал постановление, которые изменяет правила признания лица инвалидом. "Тема это очень чувствительная, система, которая действует сегодня, требует корректировки, совершенствования", - отметил председатель правительства.

Он уточнил, что по новому документу "расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно". По его словам, еще одно нововведение состоит в том, что "при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будут учитываться их места проживания, в удаленных и труднодоступных местах это дает возможность вводить освидетельствование заочно".

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что изменения введены "по многочисленным обращениям инвалидов, инвалидных организаций, семей, в которых инвалиды проживают". "Существенно изменения система установления инвалидности, и устранены те сложности, с помощью которых инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно", - сказала она.

Голодец уточнила, что "предусмотрена возможность установления инвалидности бессрочно по целому перечню заболеваний, в который впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич".

Вице-премьер добавила, что "упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми все чаще сейчас болеют дети, - это сахарных диабет и ряд других заболеваний". Голодец отметила, что "это постановление касается практически всех инвалидов, это 12 млн человек, из них 651 тыс. - дети". Она констатировала сильное изменение структуры заболеваемости у детей: "Если до 2014 года лидером по инвалидности среди детского населения были врожденные аномалии и пороки, то сейчас на первое место среди инвалидности вышли психические расстройства и расстройства поведения".

По мнению вице-премьера, "это требует изменения работы всей системы: и экспертизы, и реабилитации". "Этот документ настроен на то, чтобы максимально эффективно использовать возможности для дальнейшей реабилитации людей с ограниченными возможностями", - подчеркнула Голодец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
2
В России упростили порядок установления инвалидности
3
Выпрыгнувший из окна при пожаре в "Зимней вишне" мальчик начал ходить
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
Генпрокуратура обнародовала документы по делу Березовского
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости