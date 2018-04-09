В России упростили порядок установления инвалидности

ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об упрощении порядка установления инвалидности.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства сообщил, что подписал постановление, которые изменяет правила признания лица инвалидом. "Тема это очень чувствительная, система, которая действует сегодня, требует корректировки, совершенствования", - отметил председатель правительства.

Он уточнил, что по новому документу "расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно". По его словам, еще одно нововведение состоит в том, что "при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будут учитываться их места проживания, в удаленных и труднодоступных местах это дает возможность вводить освидетельствование заочно".

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что изменения введены "по многочисленным обращениям инвалидов, инвалидных организаций, семей, в которых инвалиды проживают". "Существенно изменения система установления инвалидности, и устранены те сложности, с помощью которых инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно", - сказала она.

Голодец уточнила, что "предусмотрена возможность установления инвалидности бессрочно по целому перечню заболеваний, в который впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич".

Вице-премьер добавила, что "упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми все чаще сейчас болеют дети, - это сахарных диабет и ряд других заболеваний". Голодец отметила, что "это постановление касается практически всех инвалидов, это 12 млн человек, из них 651 тыс. - дети". Она констатировала сильное изменение структуры заболеваемости у детей: "Если до 2014 года лидером по инвалидности среди детского населения были врожденные аномалии и пороки, то сейчас на первое место среди инвалидности вышли психические расстройства и расстройства поведения".

По мнению вице-премьера, "это требует изменения работы всей системы: и экспертизы, и реабилитации". "Этот документ настроен на то, чтобы максимально эффективно использовать возможности для дальнейшей реабилитации людей с ограниченными возможностями", - подчеркнула Голодец.