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Роскомнадзор не получил ответ на второй запрос в Facebook по блокировке аккаунтов Кадырова

Общество
9 апреля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Страницы главы Чечни в соцсетях Facebook и Instagram стали недоступны в декабре 2017 года

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Компания Facebook так и не предоставила ответ на повторный запрос Роскомнадзора с просьбой разъяснить причины блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"У нас пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. Но на второй наш вопрос, почему это касается избирательно, только Рамзан Ахматовича, мы ответа не получили", - сказал Жаров.

В декабре 2017 года в соцсетях Facebook и Instagram стали недоступны страницы главы Чечни Рамзана Кадырова. Роскомнадзор направил запрос руководству Facebook о причинах удаления аккаунтов Кадырова. В пресс-службе Facebook пояснили, что причиной блокировки аккаунтов является его включение в санкционный список США. Позднее Роскомнадзор направил дополнительный запрос руководству социальной сети с просьбой пояснить, какие законные основания позволили удалить аккаунты Кадырова.

В феврале 2018 года в Москве прошла встреча руководства Роскомнадзора с представителями Facebook, в ходе которой поднимался вопрос блокировок аккаунтов российских пользователей.

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Кадыров, Рамзан Ахматович Жаров, Александр Александрович
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