Папа Римский Франциск предупредил о распространении насилия в интернете

ВАТИКАН, 9 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что виртуальное пространство может быть источником насилия, в том числе и для христиан. Об этом глава Римско-католической церкви написал в своем новом апостольском документе Gaudete et exsultate, содержание которого было распространено в понедельник службой печати Святого престола.

"И христиане могут быть вовлечены в сети вербального насилия в интернете и через разные инструменты цифрового общения. Даже католические медиа могут перейти границы, быстрая коммуникация таит в себе опасность недопонимания", - написал Франциск, выразив особую тревогу за молодых людей, которые "слишком много времени проводят в этом пространстве".

В новом документе Франциска затрагиваются многие актуальные темы, характерные для его проповедей - от миграции до коррупции. Но в целом это папское "увещевание" посвящено видению святости. По мнению понтифика, для достижения святости в современном мире нужны "терпение, скромность, а также умение радоваться жизни и чувство юмора". "Плохое настроение не есть признак святости, путь к святости не может лежать через грусть, пассивность, меланхолию и пессимизм", - считает Франциск.