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Участники форумов "Сообщество" в 2018 году обсудят социальное неравенство и волонтерство

Общество
9 апреля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Первый форум, который прошел в Астрахани в конце марта, был посвящен здоровому образу жизни, медицине и спорту

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Проблемы федерального уровня будут подняты на всех форумах "Сообщество" в этом году. Так, например, в апреле в Уфе эксперты будут обсуждать социальную справедливость и неравенство, а в Ханты-Мансийске в мае форум будет посвящен году добровольчества и волонтерству, сообщил в интервью ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Александр Точенов.

Интервью

Александр Точенов

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"Раньше такого по большому счету не было. Это первый год, когда на форумах мы поднимаем федеральные проблемы, ищем пути их решения и затем будем их предлагать (федеральной власти)", - сказал Точенов.

Он отметил, что первый форум, который прошел в Астрахани в конце марта, был посвящен здоровому образу жизни, медицине, спорту. Следующим городом, который примет "Сообщество", будет Уфа.

"В Уфе, там основная тематика будет посвящена социальной справедливости и неравенству. Больные вопросы для общества, для страны в целом. В Ханты-Мансийске в мае форум будет посвящен году добровольчества, волонтерству. А на Дальнем Востоке будем говорить о том, почему люди уезжают с Дальнего Востока. (…) Эта проблема не только касается Дальнего Востока, она характерна и для так называемой глубинки", - отметил Точенов.

По его словам, главная идея форума "Сообщество" - "чтобы к решению, обсуждению проблем, которые касаются страны в целом, включались граждане, то есть получалось бы такое соуправление". С каждого форума предложения будут собраны в общий доклад ОП, который будет представлен президенту РФ перед посланием Федеральному собранию.

О форуме

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.

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Башкортостан Томская область Тульская область Сахалинская область Астраханская область Калининградская область Развитие Дальнего Востока Ханты-Мансийский автономный округ
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