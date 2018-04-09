Участники форумов "Сообщество" в 2018 году обсудят социальное неравенство и волонтерство

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Проблемы федерального уровня будут подняты на всех форумах "Сообщество" в этом году. Так, например, в апреле в Уфе эксперты будут обсуждать социальную справедливость и неравенство, а в Ханты-Мансийске в мае форум будет посвящен году добровольчества и волонтерству, сообщил в интервью ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Александр Точенов.

"Раньше такого по большому счету не было. Это первый год, когда на форумах мы поднимаем федеральные проблемы, ищем пути их решения и затем будем их предлагать (федеральной власти)", - сказал Точенов.

Он отметил, что первый форум, который прошел в Астрахани в конце марта, был посвящен здоровому образу жизни, медицине, спорту. Следующим городом, который примет "Сообщество", будет Уфа.

"В Уфе, там основная тематика будет посвящена социальной справедливости и неравенству. Больные вопросы для общества, для страны в целом. В Ханты-Мансийске в мае форум будет посвящен году добровольчества, волонтерству. А на Дальнем Востоке будем говорить о том, почему люди уезжают с Дальнего Востока. (…) Эта проблема не только касается Дальнего Востока, она характерна и для так называемой глубинки", - отметил Точенов.

По его словам, главная идея форума "Сообщество" - "чтобы к решению, обсуждению проблем, которые касаются страны в целом, включались граждане, то есть получалось бы такое соуправление". С каждого форума предложения будут собраны в общий доклад ОП, который будет представлен президенту РФ перед посланием Федеральному собранию.

О форуме

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.