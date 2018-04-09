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Кузнецова просит главу СК РФ проверить интернат в Подмосковье после обращения педагога

Общество
9 апреля, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Омбудсмен рассказала, что ей поступило обращение одного из педагогов Хотьковской школы-интерната

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина проверить Хотьковскую школу- интернат в Московской области в связи с поступлением информации о преступлениях против воспитанников этого учреждения.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить на предмет признаков составов преступлений деятельность ГБОУ Московской области "Хотьковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

В нем указывается, что ранее в адрес детского омбудсмена поступило обращение одного из педагогов Хотьковской школы-интерната, в котором сообщалось о множественных нарушениях прав воспитанников интерната. "Так, например, указывается, что работающая в школе психолог с 2014 года имела интимные отношения с одним из воспитанников, которому на тот момент было 14 лет. Как только воспитаннику в 2017 году исполнилось 18 лет, психолог заключила с ним брак", - информирует сайт детского омбудсмена.

В сообщении говорится, что следователи уже проверяют информацию "о побоях а также насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников, которые, по данным следствия, также имели место в интернате и привели к наступлению беременности несовершеннолетних подопечных". "Преступления против половой неприкосновенности детей требуют принятия самых жестких мер", - приводит сайт слова Кузнецовой.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна Бастрыкин, Александр Иванович
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