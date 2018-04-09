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Более 500 школьников посетят обсерваторию РАН в КЧР

Общество
9 апреля, 15:58 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, апреля. /ТАСС

Для учащихся школ в рамках Дней открытых дверей, приуроченных ко Дню космонавтики, организуют бесплатные экскурсии

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Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкессии

Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкессии

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 9 апреля. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню космонавтики, пройдут с 10 по 12 апреля в Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкесии, сообщила в понедельник ТАСС представитель научного центра Екатерина Филиппова.

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"В рамках Дней открытых дверей, приуроченных ко Дню космонавтики, для учащихся школ республики и других гостей нашей обсерватории будут организованы бесплатные экскурсии, в ходе которых сотрудники САО расскажут о работе научного центра. В этом году ожидаем более 500 школьников", - сказала Филиппова.

По ее словам, в среднем в год обсерваторию посещают 15 тыс. туристов.

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - был образован 3 июня 1966 года. Он располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащен двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.

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