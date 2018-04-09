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Кабмин утвердил правила установления бессрочной и заочной инвалидности

Общество
9 апреля, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Также стало возможно менять индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень заболеваний, при которых инвалидность может быть установлена бессрочно, до достижения ребенком 18 лет и даже заочно. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, направленные на совершенствование процедуры медико-социальной экспертизы (МСЭ) в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании", - говорится в сообщении.

Также предусмотрена возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

Расширен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма. Всего в перечень внесено 58 заболеваний. На основании скорректированного перечня специалисты МСЭ уже при первичном освидетельствовании смогут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, заочно или до достижения 18 лет.

"Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Решение о заочном освидетельствовании может быть принято не только при тяжелом состоянии пациента, но и при проживании граждан в отдаленных и труднодоступных местностях. Также у граждан появляется возможность обращаться в бюро МСЭ для установления инвалидности самостоятельно даже при отсутствии направления на МСЭ.

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