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Телеверсия журнала "Искусство кино" будет выходить на ТВ-3 с 20 апреля

Общество
9 апреля, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ведущим программы станет кинокритик Антон Долин

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Антон Долин

Антон Долин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Телеверсия журнала "Искусство кино" будет выходить на телеканале ТВ-3 с 20 апреля, вести передачу будет главный редактор издания кинокритик Антон Долин. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе телеканала.

"20 апреля стартует ток-шоу "Искусство кино" - совместный проект ТВ-3 и старейшего в России журнала о кинематографе "Искусство кино", - сообщил собеседник агентства. - Его ведущий - самый популярный в стране кинокритик Антон Долин - и звездные гости программы обсудят в эфире самые актуальные тенденции и самые острые конфликты из мира кино".

Среди первых гостей студии заявлен режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Герман, актриса Алиса Хазанова и другие.

"Аналитических программ, связанных с кино, на российском телевидении сегодня практически нет, - привели в пресс-службе слова Долина. - Эта передача, как и наш журнал, направлена на изучение и пропаганду кино". Долин напомнил, что "Искусство кино" подразумевает подробный разговор о кино.

"Это не анонс, не реклама, а "разговор вглубь". Тема дискуссии - это всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма, что-то, связанное с кинематографом, но способное выйти за его рамки", - добавил он.

Журнал "Искусство кино" издается с января 1931 года. Издание является единственным в России ежемесячным искусствоведческим аналитическим журналом. В каждом номере "Искусства кино" печатаются от 25 до 30 публикаций по актуальным проблемам теории и истории российского и мирового кинематографа, телевидения, анализ художественной практики всех видов искусства, философские работы, редкие архивные материалы, обзоры крупнейших фестивалей, мемуары выдающихся деятелей культуры, русская и зарубежная кинопроза (16 сценариев в год).

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