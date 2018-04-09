Ростовский цирк закрыли по решению руководства из-за нарушений пожарной безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Руководство Росгосцирка приняло решение о временном закрытии ростовского государственного цирка из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщила в понедельник ТАСС финансовый директор ростовского цирка Наталья Шульга.

"Мы посоветовались с гендирекцией [Росгосцирка], гендиректор принял решение приостановить работу филиала. Где-то порядка 2 - 2,5 месяцев [цирк не будет работать]. На данном этапе 37 пунктов нарушений по противопожарной безопасности", - сказала она.

Сотрудники МЧС провели проверку 5 апреля. Сейчас цирк уже начал устранять выявленные нарушения, Росгосцирк выделил на эти мероприятия около 15 млн рублей.

По словам собеседницы агентства, в декабре 2017 года уже проводилась проверка, по итогам которой в цирке выявили нарушения по шести пунктам, в частности, там отсутствовали системы пожаротушения и дымоудаления. Работы по устранению этих нарушений также продолжаются.

История вопроса

Ранее директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко сообщал, что цирк находится под угрозой закрытия из-за того, что администрация заведения не успевает устранить предписание МЧС по пожарной безопасности ввиду нехватки финансирования. По его словам, на выполнение предписания МЧС необходимо около 20 млн рублей. Кроме этого, цирк за 60 лет ни разу капитально не ремонтировался, на что может уйти еще 637 млн рублей, так как "износ инженерных коммуникаций - практически 100%".

По данным Росгосцирка, заявление Резниченко о том, что "ростовский цирк находится в аварийном состоянии, не соответствует действительности", в заключении по результатам обследования здания цирка, которое составило ООО "Ростреставрация", "присутствует формулировка о том, что здание требует ремонта, но об аварийном состоянии объекта речи не идет". Также в пресс-службе Росгосцирка уточнили, что директору ростовского государственного цирка Дмитрию Резниченко предложили покинуть должность из-за выявленных в учреждении серьезных финансовых нарушений.

По результатам финансовой проверки Ростовского цирка в филиале ввели должность финансового директора, которую заняла директор Курского государственного цирка Наталья Шульга. Ее включили в ревизионную комиссию с соответствующими полномочиями.

Ростовский государственный цирк является объектом культурного наследия регионального значения. По этой причине Росгосцирк не имеет права проводить капитальный ремонт на свои средства, добавили в пресс-службе. Росгосцирк внес предложение в федеральную целевую программу о проведении реставрационных работ на этом объекте и планирует в них участвовать, пояснили в госкомпании. Здание ростовского цирка, которое по виду напоминает Большой театр в Москве, построили в 1957 году.