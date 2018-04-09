WWF России подготовил интерактивный общероссийский урок о связи лесов и климата

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. WWF России опубликовал на специальном сайте бесплатные материалы для проведения школьного интерактивного урока "Лес и климат" о связи изменения климата с сохранением лесов. Проект призван донести до школьников в удобном формате информацию, которой в учебниках уделяется слишком мало внимания, рассказал ТАСС руководитель проекта, директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. О своем желании провести урок, согласно счетчику, установленному на сайте, уже заявили более 4,6 тыс. человек со всей России.

"Что-то говорится про погоду и климат, конечно, но часто ну очень несуразно, какая-то каша. В одном случае складывается впечатление, что климат не менялся, а потом человек взял и его изменил. В другом случае говорится, что был ледниковый период, а дальше он прошел, и точка, вообще ничего не происходит. И то, и то - просто смехотворно, неверно", - рассказал ТАСС Кокорин.

Идея авторов проекта состоит в том, чтобы через игру донести до школьников, климат меняется и будет меняться постоянно по естественным причинам, но человек все же дополнительно влияет на этот процесс.

Специалисты WWF разработали 2 варианта урока: для 2-4 и 5-11 классов. Основой для них в обоих случаях стали данные, собранные Росгидрометом. В комплект материалов, которые учителя получают, присоединившись к проекту, входит все необходимое: методическое пособие и видеогид, анимированная презентация, основа для интерактивных игровых заданий. Все участники могут также получить складную книжку-памятку с полезными советами, которые помогут им хоть немного уменьшить свой вклад в глобальное потепление.

Из вводной части урока школьники узнают, что такое лес и фотосинтез, какую роль играют корни, ветви и листья. Второй частью урока станет игра. Младшим участникам предлагается отправиться в путешествие с молекулой СО2 и узнать, как рост городов и сокращение лесов меняют баланс этого газа в атмосфере. Старшие школьники смогут примерить на себя роль экологически ответственного руководителя предприятия по заготовке леса, контролирующего рубку леса и высадку саженцев на своем участке.

В будущем планируется предложить учителям второй интерактивный урок, посвященный большим кошкам. По словам Кокорина, сейчас его разработка уже началась. Предполагается, что материалы станут доступны в октябре - во второй четверти нового учебного года.

О серии общероссийских уроков

Уроки "Лес и климат" и "Большие кошки" станут частью серии общероссийских интерактивных уроков "Сохраним живую природу России", поддерживаемых Фондом президентских грантов. В 2017 году проект получил поддержку в размере более 4,4 млн рублей по итогам первого грантового конкурса Фонда. Одними из вдохновителей проекта стали члены зеленого движения России "ЭКА".