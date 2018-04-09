Россияне выбрали более 1,5 тыс. проектов благоустройства в ходе рейтингового голосования

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минстрой РФ подвел итоги муниципального голосования за проекты благоустройства общественных пространств, которое проходило в регионах в марте 2018 года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"В результате голосования жителями страны было отобрано 1545 территорий для благоустройства, из них более 1 тыс. (68%) было предложено гражданами", - заявил глава Минстроя в ходе пресс-конференции в ТАСС. Рейтинговое голосование состоялось в период с 18 по 23 марта в 823 муниципалитетах 83 регионов, уточнил Мень.

На реализацию проектов предусмотрено 30 млрд рублей, отметил руководитель министерства. В частности, расходы на благоустройство в малых городах и исторических поселениях на данный момент составляют 5 млрд рублей, однако могут быть удвоены по поручению президента в ходе послания федеральному собранию, уточнил министр. Все 1,5 тыс. объектов, выбранные по итогам рейтингового голосования, включены в муниципaльные программы для реализации в 2018 и 2019 году, продолжил Мень.

Всего для рейтингового голосования было предложено более 9 тыс. общественных пространств, 62% предложили сами граждане. В итоге проголосовало более 18 млн человек. Наиболее активными в этом вопросе стали жители Московской, Самарской, Свердловской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края. Граждане голосовали за благоустройство парков (23%), скверы (22%), пешеходные зоны: улицы, бульвары, аллеи (22%).

Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые благоустроят в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Жители должны были проголосовать как за перечень общественных объектов для благоустройства, так и за дизайн. Голосование касается только общественных территорий.