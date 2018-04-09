На Ставрополье направят около 18,6 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов

ПЯТИГОРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Около 18,6 млн руб. выделят на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в 2018 году на Ставрополье, сообщил в понедельник первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

"На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2018 году из федерального бюджета в регион направлено 18,6 млн рублей. Выделяемая сумма позволит улучшить жилищные условия 18 ветеранов", - сказал Когарлыцкий, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Когарлыцкий отметил, что на сегодня обеспечены жильем три человека из категории "вдовы ветеранов ВОВ", на стадии оформления договоров купли-продажи находятся 10 человек, остальные занимаются подбором жилья. "При получении господдержки приоритет отдается именно участникам и инвалидам ВОВ, сегодня таких в крае пять человек. Они будут обеспечены жильем в этом году", - говорит замминистра.

В 2017 году новое жилье получили в крае 59 ветеранов ВОВ. Размер субсидии для ветеранов Великой Отечественной войны составляет около 1 млн рублей, для остальных категорий льготников - порядка 500 тыс. рублей. Список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на текущий финансовый год, в Минстрой поступит из министерства труда и социальной защиты населения края.