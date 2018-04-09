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Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего в Сирии корреспондента RT

Общество
9 апреля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Халед Гассан Аль-Хатыб и съемочная группа телеканала попали под обстрел в провинции Хомс в июле 2017 года

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ иностранных граждан, медали "За отвагу" посмертно удостоен внештатный корреспондент телеканала Russia Today, гражданин Сирии Халед Гассан Аль-Хатыб, погибший в июле 2017 года при обстреле в сирийской провинции Хомс. Указ о наградах подписан 9 апреля и размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, "за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", медалью "За отвагу" также награждены граждане Сирии - оператор телеканала Муутаза Сулейман Якуб и водитель Мухаммад Сулейман Хамхам.

Кроме того, глава государства наградил орденом Дружбы "за вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики между Россией и США" генерал-майора Корпуса морской пехоты США в отставке Чарльза Фрэнка Болдена и председателя Консультативного комитета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томаса Паттена Стаффорда.

За вклад в реализацию крупных российско-итальянских экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику России орденом Дружбы также награжден исполнительный вице-председатель группы компаний Pirelli Марко Тронкетти Провера.

Медалью Пушкина, согласно указу президента, удостоена директор казахстанского Мемориального музея Михаила Шолохова "за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур российского и казахстанского народов".

За заслуги в области сельского хозяйства председатель совета директоров ООО "УК "Содружество" гражданин Белоруссии Александр Луценко награжден медалью "За труды по сельскому хозяйству".

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