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Жители Калининграда почтили память героев штурма Кенигсберга в апреле 1945 года

Общество
9 апреля, 16:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 9, апреля. /ТАСС

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания у Вечного огня, возложили венки и цветы к мемориалу "Памятник 1200 гвардейцам"

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КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Жители Калининграда у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам" почтили память героев штурма Кенигсберга в апреле 1945 года.

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Штурм города-крепости начался 6 апреля и завершился капитуляцией его гарнизона спустя три дня, 9 апреля. Операцией руководил маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, захватили более 2 тыс. орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания у Вечного огня, возложили венки и цветы к мемориалу. "Для нас всех, кто живет в этом регионе, это особый день. День, когда эта земля стала нашей, и с тех пор мы ведем отсчет своей истории. <...> Особые слова благодарности ветеранам, всем, кто оставался здесь после Победы и восстанавливал из руин наш прекрасный город", - сказал на церемонии губернатор области Антон Алиханов.

"Памятник 1200 гвардейцам" в честь воинов 11-й гвардейской армии, погибших в боях за Кенигсберг, - самый крупный из 1,6 тыс. памятников истории и культуры в Калининградской области. Решение о его создании приняли в начале мая 1945 года, а торжественное открытие состоялось 30 сентября 1945 года. В апреле 2015 года мемориал объявили "Постом номер 1" в области. С тех пор представители молодежных организаций, школьники заступают здесь в почетный караул в дни памятных дат Великой Отечественной войны.

Штурм Кенигсберга прошел в рамках Восточно-Прусской операции, в ходе которой Советские войска, разгромив группировку противника, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом передали Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году переименовали в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

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