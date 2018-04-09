Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вещдоки по уголовному делу экс-мэра Ярославля Урлашова зачли в счет штрафа

Общество
9 апреля, 16:55 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 9, апреля. /ТАСС

В доход государства перечислили $494 642 и €9 600, что в составляет приблизительно 29 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы зачли вещественные доказательства в размере 29 млн рублей по делу экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской колонии №2, в счет назначенного судом штрафа. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Ярославской области.

Смотрите также
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов во время оглашения приговора в Кировском районном суде

Миллионы Урлашова: как развивалось дело экс-мэра Ярославля

"По данным полученным из Следственного управления по Ярославской области, денежные средства, проходящие в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, в сумме $494 642 и €9 600 зачтены в счет штрафа. В рублевом эквиваленте перечисленная в доход государства сумма составляет практически 29 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывшего мэра признали виновным во взяточничестве и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении мэров российских городов. Досье

Бывший мэр Ярославля попросил о помиловании

Суд оставил в силе приговор отстраненному мэру Ярославля Урлашову

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ярославская область Коррупционные скандалы Дело экс-мэра Ярославля Урлашова
Персоны
Урлашов, Евгений Робертович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости