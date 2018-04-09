Вещдоки по уголовному делу экс-мэра Ярославля Урлашова зачли в счет штрафа

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы зачли вещественные доказательства в размере 29 млн рублей по делу экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской колонии №2, в счет назначенного судом штрафа. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Ярославской области.

"По данным полученным из Следственного управления по Ярославской области, денежные средства, проходящие в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, в сумме $494 642 и €9 600 зачтены в счет штрафа. В рублевом эквиваленте перечисленная в доход государства сумма составляет практически 29 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывшего мэра признали виновным во взяточничестве и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.