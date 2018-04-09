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Сооснователь Apple деактивировал свой аккаунт в Facebook из-за скандала вокруг соцсети

Общество
9 апреля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Стив Возняк заявил, что он предпочел бы платить за использование соцсети, чем позволил бы эксплуатировать свои данные в рекламных целях

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Стив Возняк

Стив Возняк

© EPA/PAUL MILLER AUSTRALIA

ТАСС, 9 апреля. Сооснователь компании Apple Стив Возняк деактивировал в воскресенье свою учетную запись в социальной сети Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных. Об этом сообщила газета USA Today.

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"Пользователи предоставляют Facebook каждую деталь своей жизни, и Facebook зарабатывает на этом много рекламных денег", - приводит издание слова Возняка. "Вся прибыль основана на информации пользователей, но сами пользователи за это ничего не получают" - заявил он.

Также Возняк сказал, что он скорее предпочел бы платить за использование социальной сети, чем позволил бы эксплуатировать свои данные в рекламных целях, добавив, что Apple уважает частную жизнь людей.

Ранее в связи с утечкой данных из соцсети были удалены страницы компаний предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla, а также страница журнала Playboy.

В марте газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциального влияния на их голоса. Это вызвало бурю протестов как в Европе, так и в США.

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