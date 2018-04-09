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Собянин назвал благотворительность лейтмотивом фестиваля "Пасхальный дар" в Москве

Общество
9 апреля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По словам мэра, сразу 20 крупнейших благотворительных фондов столицы впервые представили свои программы на фестивале

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в понедельник площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Профсоюзной улице. Градоначальник назвал благотворительность лейтмотивом фестиваля и поблагодарил всех организаторов и участников мероприятия за сотрудничество с благотворительными фондами.

"Фестиваль "Пасхальный дар" проводится Москве уже в пятый раз. На этом фестивале всегда была обширная благотворительная программа. Но в этом году с согласия всех участников фестиваля мы сделали благотворительность лейтмотивом "Пасхального дара". Впервые свои программы на фестивале представляют сразу 20 крупнейших благотворительных фондов Москвы", - сказал он.

Мэр поздравил православных москвичей с праздником Пасхи и поблагодарил работников сферы искусства, которые проводят благотворительные концерты в рамках фестиваля. "Хотел бы также поблагодарить наши предприятия торговли. Они обязались 5% всей своей выручки перечислять на благотворительность", - добавил Собянин.

Мэр вручил настоятелям храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских Патриаршего подворья в Старых Черемушках сертификаты на создание резных наличников. Настоятели храма святого праведного Иоанна Кронштадтского получили сертификат на возведение современной детской площадки на территории, прилегающей к храму.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил москвичей с праздником и выразил столичным властям признательность за создание удобных фестивальных площадок. "Люди, которые живут здесь, могут иметь место встречи, досуга, поведения праздников. Это замечательная инициатива наших городских властей", - подчеркнул патриарх.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит с 7 по 15 апреля на 30 площадках Москвы. В мероприятиях принимают участие более 20 благотворительных фондов, среди которых "ОРБИ", "Со-Единение", "Артист", "Бюро добрых дел", "Старость в радость", "Вера", "Спешите делать добро" и другие.

Организации проводят для гостей фестиваля серию развлекательных мероприятий: мастер-классов, лекций, семинаров, концертов, аукционов, а также организуют сбор пожертвований. В течение всего фестиваля будет открыт сбор пожертвований через sms на номер 7715. Для этого нужно будет отправить слово "Добро", поставить пробел и указать сумму. Деньги распределятся после фестиваля между фондами-участниками.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Собянин, Сергей Семенович
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