Многодетные семьи пожаловались на проблемы с доступом к мерам государственной поддержки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Многодетные семьи в России не удовлетворены доступностью ряда мер государственной поддержки. Об этом сообщается в итогах всероссийского интернет-опроса, проведенного Общественной палатой (ОП) РФ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В наибольшей степени многодетные семьи не удовлетворены качеством и доступностью следующих мер государственной поддержки: право на бесплатную выдачу лекарств для детей в возрасте до шести лет; право на бесплатное обеспечение школьной формой; предоставляемые скидки на оплату услуг ЖКХ", - говорится в документе.

По данным опроса, 49% респондентов заявили, что не имеют никакой скидки на оплату услуг ЖКХ, порядка 83% многодетных семей не пользуются правом на бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха.

Согласно данным опроса, 89% многодетных семей имеют детей в возрасте до шести лет, лишь 14,6% из них пользуются правом на получение бесплатных лекарств. "Основная причина - сложности в получении такой льготы", - сказано в итогах опроса. Порядка 80% опрошенных многодетных семей воспитывают детей до трех лет, из них, согласно результатам опроса, только 57% пользуются правом первоочередного приема детей в дошкольные учреждения, а 18% сталкиваются со сложностями в получении данной льготы.

В опросе об уровне социальной поддержки многодетных семей, инициированном ОП РФ, участвовали 3 тыс. многодетных семей из 53 регионов РФ.