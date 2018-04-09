В РПЦ поблагодарили власти Липецкой области за помощь в восстановлении храмов и монастырей

ЛИПЕЦК, 9 апреля. /ТАСС/. Митрополит Липецкий и Задонский Никон от лица Русской православной церкви (РПЦ) выразил благодарность властям Липецкой области за помощь в восстановлении храмов и монастырей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе региональной администрации.

"Митрополит Липецкий и Задонский Никон поблагодарил главу Липецкой области Олега Королева за помощь в восстановлении монастырей и храмов со стороны областных властей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в рамках пасхальных торжеств Королева наградили памятной медалью РПЦ "100 лет восстановления патриаршества на Руси".

Принимая награду из рук главы епархии, Королев сказал, что пасхальные праздники придают всем верующим вдохновение и силы, укрепляют нравственные устои и дружеские отношения между людьми.