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Калининградская область за три года готова принять 6 тыс. соотечественников-переселенцев

Общество
9 апреля, 17:49 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 9, апреля. /ТАСС

Местные власти планируют ускорить получение гражданства для высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда

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КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Калининградская область до 2020 года планирует принять 6 тыс. соотечественников-переселенцев, проживающих за рубежом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Постановлением правительства области 9 апреля утверждена региональная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы". За три года планируется принять 6 тыс. соотечественников-переселенцев", - говорится в сообщении.

По данным министерства по муниципальному развитию и внутренней политике области, которое курирует переселенческую программу, "соотечественников, желающих переехать в Калининградскую область из других государств, сегодня много, поэтому предпочтение отдается высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда". К ним относятся, в частности, работниках сферы здравоохранения, инженеры, строители высокой квалификации, специалисты аграрного сектора.

Программа содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей успешно реализуется в Калининградской области с 2007 года. На сегодня общее количество переселенцев превышает 41 тыс. человек. Как сообщили ТАСС в министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике, в 2017 году область приняла 4 тыс. 252 переселенца, большинство соотечественников прибыли в регион из Казахстана (почти 72% от общего количества переселенцев), Украины, Киргизии, Узбекистана. Более двух трети - в возрасте менее 40 лет. За последние пять лет местом жительства самый западный российский регион избрали более 20 кандидатов и докторов наук.

Для временного проживания семей участников программы правительством области сформирован маневренный жилищный фонд. Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике совместно с другими профильными органами исполнительной власти оказывает помощь соотечественникам в социальной адаптации в регионе, для них федеральным законодательством предусмотрено ускоренное получение гражданства Российской Федерации.

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