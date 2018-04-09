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Суд в Ростове принял иск к FlyDubai родственника одной из жертв авиакатастрофы 2016 года

Общество
9 апреля, 18:20 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, апреля. /ТАСС

В пресс-службе суда сообщили, что идет досудебная подготовка

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Первомайский районный суд принял к производству после устранения недочетов иск к FlyDubai и Boeing родственника одной из жертв авиакатастрофы, произошедшей в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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Как сообщалось ранее, иск к перевозчику и производителю лайнера о взыскании компенсаций подали в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону, но судья оставила иск без движения. Как сообщил ТАСС адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы истца, защита устранит нарушения, на которые указал Первомайский районный суд, как на основание для оставления без движения иска. Третьими лицами привлекли Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация. Сумма исковых требований - более 500 млн рублей.

"Да, оно [исковое заявление] поступило, устранены недостатки, иск принят (к производству). Сейчас досудебная подготовка", - пояснила собеседница агентства.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года завершал регулярный пассажирский рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на взлетно-посадочную полосу аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека - 55 пассажиров, в том числе 44 гражданина РФ, и семь членов экипажа.

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