Обучение в 50% среднеспециальных учебных заведений Кубани идет по стандартам WorldSkills

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Около 50% учреждений среднего профобразования в Краснодарском крае получили возможность готовить студентов согласно стандартам WorldSkills благодаря проведению профессиональных чемпионатов, сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"Мы уже смогли значительно продвинуться в этом направлении благодаря проведению в регионе чемпионатов "Молодые профессионалы". Современнейшее оборудование, которое было закуплено в рамках подготовки к финалу, уже работает в наших учебных заведениях, и сегодня около 50% ссузов Кубани могут готовить специалистов по международным стандартам", - сказал губернатор.

Он уточнил, что сейчас планируется увеличить долю таких учебных заведений, расширить перечень профессий и специальностей, которые надо поддерживать.

"Мы рассчитываем это сделать в том числе с помощью тех поручений, которые дал президент. <…> [Расширение использования стандартов WorldSkills] дополнительная возможность повысить уровень выпускников наших ссузов, а значит, сделать их более востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. Прежде всего, речь идет о постоянном улучшении материально-технической базы государственных образовательных учреждений", - добавил Кондратьев.

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, расширяющих использование стандартов WorldSkills в РФ. В частности, он поручил вести оценку качества подготовки в ссузах по стандартам WorldSkills и увеличить до 50% долю организаций, которые реализуют основанные на них образовательные программы. Также планируется создание центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут вести обучение и переподготовку специалистов и займутся повышением квалификации преподавателей ссузов.

В 2017 году в Краснодаре проходил финал Национального чемпионата WorldSkills Russia - самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10 - 17 лет. Лидером медального зачета стала сборная Москвы, второе место заняла сборная Татарстана, а третье - команда Краснодарского края. За три дня площадки состязаний посетили более 155 тыс. школьников, родителей, учителей и студентов. После проведения финала число выпускников 9 класса, решивших продолжить свое образование в ссузах, выросло до 58% - на бюджетные места в колледжи и техникумы края поступили 24,3 тыс. человек и более 5 тыс. - на внебюджетные.