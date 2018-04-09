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Более 250 школьников со всей России принимают участие в олимпиаде по истории в Сочи

Общество
9 апреля, 18:37 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, апреля. /ТАСС

Победители олимпиады получат возможность бесконкурсного поступления по выбранному направлению в ведущие вузы России

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СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории открылся в Сочи. Его участниками стали 258 школьников из 62 субъектов Российской Федерации, сообщила журналистам в понедельник заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

"Действительно это историческое событие и для города Сочи, и для тех 258 школьников, которые собрались сегодня, для того, чтобы действительно продемонстрировать свои знания и умения в изучении истории", - отметила Синюгина. По ее словам, Всероссийская олимпиада школьников - "это целая история, самый престижный интеллектуальный конкурс для школьников всей нашей страны".

"За весь период его проведения в Российской Федерации сформировались уже свои традиции, есть то, что делает действительно олимпиаду самой признанной, самым статусным мероприятием", - считает Синюгина.

Она напомнила, что победители олимпиады получают возможность бесконкурсного поступления по выбранному направлению в ведущие вузы России. Из их числа победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников формируется национальная сборная России на международные интеллектуальные соревнования.

"Мы приложим немало усилий, к тому, чтобы все ваши самые заветные желания здесь в Сочи, конечно же исполнились. <...> Мы уверены, что тех победителей, которых вы [жюри] определите - это будет честный и очень профессиональный выбор", - сказала на торжественном открытии замминистра.

В управлении по образованию и науке мэрии Сочи рассказали, что в программе заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории представлены не только интеллектуальные состязания, но и познавательная культурно-экскурсионная программа. Для юных историков организуют экскурсии и к главными достопримечательностями курорта: в Олимпийский парк, "Сочи-Парк", на горнолыжные курорты поселка Красная Поляна.

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