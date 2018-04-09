Путин наградил Вячеслава Фетисова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил выдающегося спортсмена Вячеслава Фетисова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ опубликован в понедельник на интернет-портале правовой информации.

Прославленный хоккеист, ныне занимающий должность первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, удостоен высокой правительственной награды "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Фетисов является заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером России, двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным обладателем Кубка Стэнли, семикратным чемпионом мира, десятикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка Канады, тринадцатикратным чемпионом СССР. Пятерка Фетисов - Касатонов - Макаров - Ларионов - Крутов была лучшей не только в 80-х, но и до сих пор считается одной из сильнейших в истории мирового хоккея.